Yapay Zeka Konferansı Gerçekleşti

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İstanbul Atlas Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından "Yapay Zekada Kelebek Etkisi: Küçük Adımlar Büyük Dönüşümler Ulusal Konferansı" gerçekleştirildi.

Üniversitenin Dr. Ralph Defronzo Oditoryumu'nda düzenlenen konferansta, enerji yönetiminden teknolojiye, akıllı şehirlerden sağlığa kadar pek çok alanda yapay zekanın neden olduğu dönüşümler ve bunun etkileri ele alındı.

Konferansın "Habercilikte Yapay Zeka" oturumunda konuşan Anadolu Ajansı (AA) Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Yakup Şıvka, yapay zekanın temelinin robotik bilime dayandığını söyledi.

Şıvka, robotik süreçte bir öğrenme olmadığını, oysa yapay zekanın temelinin eğitim ve öğrenmeye dayandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Artık yapay zeka sadece robotik adımları atmıyor, öğrenerek insan gibi düşünmeye başlıyor, öğrendiklerini birleştirerek yorumlayabiliyor. Anadolu Ajansı olarak, haber yazım ve dağıtım süreçlerinde robotik süreçleri ve yapay zeka araçlarını kullanıyoruz. Robot haberciliği daha çok veriye dayalı haberlerde yoğun kullandık. Seçim günü ve gecesinde çok yoğun haber yayını yapıyoruz. Seçim gecelerinde 4 bin civarında robotik haber de yayınlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Daha önceden özel haber şablonları belirliyoruz, sandık başından topladığımız seçim sonuç verilerini bu şablonlardaki ilgili alanlara yerleştirdiğinizde otomatik bir şekilde haber oluyor. 2023 ve 2024 seçimlerinde ise biraz daha yapay zeka kullanmaya başladık. Özellikle sahadan sandık sonuçlarının toplanmasında ve merkeze gönderilmesinde öğrenebilir karakter tanıma sistemlerini (OCR) kullandık."

"Çok iyi bir yapay zeka kullanıcısı olmalısınız"

Şıvka, günümüz haberciliğinde dijital medyanın öne çıktığına işaret ederek, habere erişim noktasında sosyal medyanın öne çıktığını bu anlamda başı X, Instagram ve TikTok'un çektiğini söyledi.

Geleneksel medyada haber üretiminin çok pahalı olduğunun altını çizen Şıvka, "Sosyal ve yeni medya ile artık her insanın gazetecilik yapabildiği, haber üretebildiği bir dönemden bahsediyoruz. Buna da vatandaş gazeteciliği diyoruz. Bu bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Artık, yeni medya yani dijital habercilikte, ilgili alan mezunu olmak, o müfredata hakim olmak yeterli olmuyor. Mutlaka bunun yanında teknolojiyle ilgili okur yazarlık seviyenizin yüksek olması gerekiyor. Sadece gazetecilikle ilgili bilgileri, müfredatları elde etmeniz yetmiyor. Çok iyi bir bilgisayar kullanıcısı, çok iyi teknoloji okur yazarı hatta çok iyi bir yapay zeka kullanıcısı olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Şıvka, yapay zekayla haberden haber, veriden veri üretilebileceğini, bunun daha çok finans ve spor haberleri alanlarında kullanıldığını anlattı.

"Teyit mekanizmasında yapay zeka çok değerli"

Haberdeki içerik, anlatım bozuklukları ve imla hataları gibi konularda da yapay zekanın kullanabildiğine işaret eden Şıvka, yapay zekanın haber üretimi, analizi, yayını ve yayın sonrası aşamalarının tamamında kullanılabildiğini, Ajans olarak yapay zeka konusunda hem yerli hem yabancı firmalarla çalışıldığını anlattı.

Şıvka, Anadolu Ajansı'nın haber yayınında kullandığı bazı kuralları ve etik değerleri olduğunu, bunu yapay zekaya öğretmeye çalıştıklarını aktararak, muhabirlerin kullandığı haber yazım sistemine yapay zekayı entegre etme konusunda çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Yapay zekayı, habercilikte sadece öneri sistemi olarak kullanacaklarını anlatan Şıvka, "Anadolu Ajans olarak hiçbir zaman yapay zeka sistemlerini bir yayıncı, son karar verme aracı olarak kullanmak istemiyoruz. Son noktayı her daim bir insan koyacaktır." şeklinde konuştu.

Şıvka, Anadolu Ajansı olarak, "Medyada Yapay Zeka Etik Kullanım Rehberi" hazırladıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Teyit mekanizmasında yapay zeka çok değerli. Video ve fotoğrafların yapay zeka ile yapılıp yapılmadığını anlamaya yönelik de çalışmalarımız var. Medyada yapay zeka kullanımına ilişkin etik değerler Türkiye'de tam oturmuş değil. Avrupa Birliği bu konuda çok hassas, yapay zeka kanunu çıktı. Avrupa Birliği'nde yayınladığınız haberde yapay zeka ile ilgili bir görsel varsa altına yazmak zorundasınız. Bunun cezası var, suç ama Türkiye'de maalesef yok. Maalesef yapay zekanın oluşturmuş olduğu bir videoyu herhangi bir uyarı olmaksızın çok rahat yayınlayabilirsiniz. Bunu için Türkiye'de bu konuyla ilgili yasal bir zemin oluşması gerekiyor."

???????Konferansa İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Irmak Yazıcıoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.