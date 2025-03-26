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Yapay Zeka Reklamlarına Dikkat!

Uzmanlar, yapay zeka ile üretilen reklamların tüketicileri mağdur edebileceği konusunda uyarıyor.

26.03.2025 13:20
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Uzmanı uyardı: "Yapay zeka reklamları mağduriyet yaşatabilir"

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, yapay zeka ile üretilen reklamlara dikkat çekerek tüketicilerin sosyal medya platformlarında gördüğü her içeriği gerçek sanmasının mağduriyetlere neden olabileceğini söyledi.

Son dönemde yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte reklam sektöründe de önemli değişimler yaşanıyor. Yapay zeka tarafından üretilen reklam içerikleri, sosyal medya platformlarında ve dijital ortamlarda sıkça göze çarpıyor. Ancak bu içerikler bazı olumsuz durumları da beraberinde getiriyor. Yapay zeka ile oluşturulan reklam içeriklerinde ünlü isimlerin görüntülerinin ve seslerinin izinsiz kullanılmasıyla beraber sahte reklamlara da yer verilmesi birçok tüketiciyi mağdur ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, tüketicilerin ileride mağduriyet yaşamaması için her gördüğü içeriğe inanması gerektiğini belirterek, dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Tüketiciler şikayet ediyor"

Doç. Dr. Sefer Darıcı, yapay zeka tarafından oluşturulmuş içeriklere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Yapay zeka teknolojilerinin hızla değişmesiyle beraber özellikle son süreçte reklam içeriklerinin de sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Sosyal medyada yapay zekayla üretilmiş reklam içerikleri, videolar ve görseller son dönmede karşımıza çok sıklıkla çıkmaya başladı. Bunun olumlu tarafları olduğu gibi olumsuz tarafları da söz konusudur. Özellikle sahtecilik veya ünlü isimlerin görüntülerinin bu reklam içeriklerinde kullanılması gibi durumlar var. Birçok tüketici bu konuda şikayette bulunuyor. Özellikle reklam içeriklerinde görmüş oldukları ünlü kişilerin gerçek olduğunu zannedenler, yapay zeka ile üretilmiş içeriklerin gerçek olduğunu sanıyorlar. Herhangi bir ürün alanlar ve bu ürünü satın aldıktan sonra çeşitli sıkıntı yaşayan tüketiciler ise şikayetlerde bulunuyorlar. Özellikle sosyal medya platformlarında yapay zeka tarafından üretilmiş videolara ve reklam içeriklerine çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.

"Mağdur edebiliyor"

İnsanların alışveriş yapmadan önce araştırma yapmaları gerektiğini söyleyen Darıcı, "Bu reklam içerikleri çoğu zaman birçok tüketiciyi mağdur edebiliyor. Reklam içerikleri içerisinde görselleri, videoları ve sesleri kullanılan ünlü isimleri de bu durum mağdur edebiliyor. Bu konuya ilişkin olarak tüketicilerin şikayetleri noktasında önlemler alınmaya başlandı. Ancak sosyal medya platformları üzerinden veya dijital diğer platformlar üzerinden alışveriş yapacak olan tüketicilerin, yapay zeka tarafından üretilmiş olan içeriklere karşı dikkatli olmaları lazım. İnsanların, internet sitesinde veya kullandıkları uygulamada verilen içeriklerin doğru olup olmadığını, ilgili görselde gördükleri video içeriklerinde gördükleri kişilerin geçekten öyle bir reklam filminde oynayıp oynamadıkları, böyle bir firmanın var olup olmadığı, böyle bir ürünün var olup olmadığı hakkında bilgi sahibi değiller. İnsanlar alışveriş yapamadan önce mağdur olmamaları için araştırma yapmaları gerekiyor. Bu sebepten dolayı tüketicilerin görmüş oldukları her içeriği gerçekten doğru olarak kabul etmemeleri ve araştırma yapmaları çok önemlidir. İlerde mağdur olmamak için ve hukuksal süreçlerde de mağduriyet yaşamamak için bu içeriklerin doğruluğunun kontrol edilmesi önemli bir nokta" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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