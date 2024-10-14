Yapay Zeka ve Medya Zirvesi

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URUMQİ, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlen 6. Dünya Medya Zirvesi'nin açılış töreninde küresel haber medyası için yapay zekanın artıları ve eksileri hakkında bir düşünce kuruluşu raporu yayımlandı.

"Yapay Zeka Çağında Haber Medyasının Sorumluluk ve Görevi" başlıklı rapor, Pazartesi günü Çin'in ulusal haber ajansı olan Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü tarafından yayımlandı.

Dört bölümden oluşan raporda küresel medyanın yapay zeka çağında karşı karşıya olduğu fırsat ve zorluklar inceleniyor. Medyanın görevini ele alan rapor, küresel haber medyası sektöründe yapay zekanın anlaşılıp uygulanmasının mevcut durumuna dikkat çekiyor.

Rapor, küresel medya kuruluşları, teknoloji şirketleri ve bilimsel araştırma enstitüleriyle yapılan kapsamlı söyleşilerin yanı sıra küresel medya kuruluşlarıyla gerçekleştirilen çok dilli anketleri temel alıyor.