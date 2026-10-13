Yapı Denetim Birliği\'ne göre depremde 151 bin 990 binadan 232\'si yıkıldı

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yapı denetiminden geçen 151 bin 990 binadan 232'sinin yıkıldığını belirterek, Yapı Denetim Sistemi'nin yüzde 99,8'lik başarı oranına sahip olduğunu söyledi.

Ankara'da Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Merkezinin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

AA muhabirine konuşan Genel Başkan Ramazan Fırat Toraman, göreve başladığı günden bu yana 39 farklı ili ziyaret ederek Yapı Denetim Sistemi'ni tüm Türkiye'ye anlatmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile sahada çalıştıklarını dile getirdi.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinin 2000 yılında kurulduğunu anlatan Toraman, "Biz de o günden beri hem sektörün bizden beklentileri hem de halkımızın bizden beklentileri sebebiyle sahadayız, çalışıyoruz. Yapı Denetim Sistemi 2001 yılında pilot illerde başladı. 2011 yılında tüm Türkiye'de özel bir kanunla yürürlüğe girdi." dedi.

6 Şubat depremlerinde yapı denetim sisteminin önemini anladıklarını ifade eden Toraman, "Depremde yapı denetiminden geçen 151 bin 990 binadan 232'si yıkıldı. Yani Yapı Denetim Sistemi yüzde 99,8'lik başarı oranına sahip." diye konuştu.

Toraman, Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinin yapı denetim firmalarının üyelikleriyle oluşturulduğunu ve 81 ilde teşkilatlandığını söyledi.

"3 bin 500'e yakın sırada bekleyen yapı denetim firması var"

Amaçlarının sektör paydaşlarını bir araya getirmek olduğunu dile getiren Toraman, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2 bin 668 yapı denetim firması var. Kota usulü çalışırlar. Her şehrin kendi kendine ayrı bir kotası mevcut. O kotalar Bakanlığımızın Merkez Yapı Denetim Komisyonlarının belli zamanda toplanarak yaptığı hesaplar sonucunda yeni yapı denetim açılma olanakları sağlanır. Şu anda da 3 bin 500'e yakın sırada bekleyen yapı denetim firması var. Bunlar işte firmaların kotaları arttıkça veya halihazırda işleyen firmalar denetim esnasında herhangi bir sorun yaşayıp firmaların belgeleri iptal edilince yedek sıradaki firmalar dahil oluyor işlere. Şu anda da işte biz Yapı Denetim Kuruluşları Birliği olarak hem Bakanlığımızla beraber il müdürlüklerimizle, piyasadaki sektör paydaşlarımızla bir aradayız. Bakanlığımıza bağlıyız. Biz bu sistemin savunucusuyuz."

Yapı denetiminin depremin ilk savunma hattı olduğunu vurgulayan Toraman, "Biz Yapı Denetim Kuruluşları Birliği olarak bu hattın en büyük savunucusuyuz." ifadesini kullandı.

Toraman, verimli işler yapmak için yeni yönetim binasına geçtiklerini belirterek, burada alınacak kararların ve yapılacak uygulamaların hayırlı olmasını diledi.

Açılışta Yapı Denetim Daire Başkanı Doğan Yorulmaz ve Laboratuvar Daire Başkanı Hakan Yılmaz da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Merkezinin yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.