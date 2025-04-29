Yapı Malzemeleri Denetimlerinde Gaziantep Teması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Gaziantep'te yapı malzemeleri üreticilerine yönelik denetimlere katıldı.

Aslan, beraberindeki ekiplerle 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya geldi.

Burada firma yetkililerinden bilgi alan Aslan, denetimin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, denetimlerin 81 ilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Binaların yapımı gerçekleşene kadar kullanılan malzeme çeşitliliğine bakıldığında 200'ü aşkın sektörü ilgilendiren geniş bir yelpazenin karşılarına çıktığını anlatan Aslan, yapıların güvenli inşa edilebilmesi için en önemli noktalardan birisinin de yapılarda kullanılan malzemelerin güvenilirliği olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda birleşik denetimlere hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü olarak 81 il müdürlüğümüzle beraber yapı malzemelerine yönelik denetimler sürdürüyoruz. 2024 yılında 20 bini aşkın denetim yapıldı, 2025 yılında da hız kesmeden bu denetimlerimize devam ediyoruz. Ocak ayından itibaren Bakanımız Sayın Murat Kurum'un talimatlarıyla il müdürlükleriyle ortaklaşa ve deneysel denetimi de içeren birleşik denetim modeline geçtik. Bugün de burada yalıtım malzemesi üretimi yapan bir tesisin denetlemesini gerçekleştirdik. Önce ekip arkadaşlarımız belgelerde denetim gerçekleştirdi, akabinde de deney numuneleri alındı. Bunlar TSE'nin Tuzla'daki laboratuvarlarına gönderilecek."

Aslan, denetimlerin anlık gerçekleştirildiğini ve numuneyi üretim bandından aldıklarını sözlerine ekledi.