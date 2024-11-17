Yaralı Akbaba Sağlığına Kavuştu

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Şırnak'ta yaralı halde bulunan akbaba, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kent kırsalında yaklaşık 20 gün önce vatandaşlar tarafından bulunan yaralı akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada tedavi edilen akbaba, Kaymakam Çeşme köyü kırsalında doğaya bırakıldı.

DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, akbabanın tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındığını belirterek, vatandaşlardan arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını merkezlerine ulaştırmalarını istedi.???????