Bolu'da yaralı halde bulunan arı kuşu, tedavi altına alındı.
Karacasu beldesi Fatih Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bahçesinde kanadı kırık arı kuşu bulan Dursun Cebecioğlu, durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaralı kuşu teslim aldı.
Arı kuşu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Son Dakika › Güncel › Yaralı Arı Kuşu Tedavi Ediliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?