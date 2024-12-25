Yaralı Asya Yaban Kedisi Van'da Tedavi Edildi - Son Dakika
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Yaralı Asya Yaban Kedisi Van'da Tedavi Edildi

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Irak sınırında yaralı bulunan Asya yaban kedisi, Van'daki rehabilitasyon merkezinde tedavi edildi.

25.12.2024 16:04
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Irak sınırındaki mağarada yaralı halde bulunan yaban kedisi tedavi altında

Asya yaban kedisinin Van'daki tedavisi başarıyla tamamlandı

VAN - Güvenlik güçlerinin Irak sınırında mağarada yaralı halde bulduğu Asya yaban kedisi, tedavi edilmek üzere Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Irak sınırındaki terör operasyonlarında bir mağarada yapılan arama sırasında güvenlik güçleri, yaralı ve bitkin haldeki yaban kedisini fark etti. İlk müdahaleyi yerinde yapan ekipler, hayvanın yaşama şansını artırmak için onu hızla YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırdı. Merkezde özenle tedavisine başlanan yaban kedisinin rehabilitasyon süreci devam ediyor.

"İnsanlarla nadir temasa geçer"

Konuya ilişkin konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, dağ kedisinin sağlığına kavuşması için gereken tüm adımların atıldığını belirtti. Merkezlerine yılın her döneminde yaban hayvanı geldiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Son olarak Hakkari'de güvenlik güçleri yaban kedisi buldu. Yaralı olarak bulunan yaban kedisine ilk müdahalesi veteriner hekimlerce yapıldı. Hayvan gözündeki şikayetten dolayı merkezimize gönderildi. 3 farklı türden yaban kedisi var. Bunlar kedilerin atası olarak bilinir. Nesli tehlike altında değil, ancak insanlarla nadir temasa geçer. Bunlar ekolojik dengenin görevli askerleridirler" dedi.

"Gerekli tedavileri tamamlandı"

Yaralı yaban kedisinin göz ameliyatını başarıyla yaptıklarını dile getiren Aslan, "Gerekli tedaviler yapıldı ve bundan da olumlu sonuçlar verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçtik. Yaban kedisi insanlarla temas halinde olduğu için de rehabilitasyonu biraz zor olacaktır. Bizler Asya türü yaban kedisinin tedavi ve rehabilitasyonundan sonra DKMP ile birlikte doğaya salınmasına ilişkin karar vereceğiz" diye konuştu.

Yaralı Asya Yaban Kedisi Van\'da Tedavi Edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yaralı Asya Yaban Kedisi Van'da Tedavi Edildi - Son Dakika

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