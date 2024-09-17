Yaralı Atmaca Kurtarıldı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt Mahallesi'nde arazide devriye görevi sırasında yaralı halde atmaca gördü.

Durumun bildirilmesi ve ilk müdahalenin ardından bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı kuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.