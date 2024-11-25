Yaralı Atmaca Kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaralı olarak bulunan atmaca, Seydişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Seydişehir Gevrekli Mahallesi Muhtarı Ahmet Tozlu, doğada yaralı halde bir atmaca buldu
Seydişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Gevrekli Mahallesi Muhtarı Ahmet Tozlu'dan teslim alınan atmacanın tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
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