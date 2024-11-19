Yaralı Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Nevşehir'de aracın çarpması sonucu yaralanan kedi, itfaiye ekiplerince veteriner kliniğine götürüldü.

15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bir aracın çarpması sonucu yaralan ve çevredeki çocuklarca yol kenarına taşınan kedi, panikleyip bir ağaca çıktı.

Yaralı kediye bulunduğu yerden indiremeyen çocukların haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ağaçtan indirdiği ve kafese yerleştirdiği kedi, tedavi edilmek üzere belediye veteriner kliniğine götürüldü.