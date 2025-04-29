Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında Ata Sanayi Sitesi yakınlarında yaralı leylek buldu.

Ekipler, leyleği tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.