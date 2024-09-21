Yaralı Şahin Tedavi Edildi - Son Dakika
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Yaralı Şahin Tedavi Edildi

Yaralı Şahin Tedavi Edildi

Taşova'da jandarma, yaralı bir şahini tedavi için yetkililere teslim etti.

21.09.2024 13:20
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AMASYA'nın Taşova ilçesinde jandarma tarafından arazide yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı.

Taşova ilçesi Esençay köyünde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, arazide yaralı halde şahin buldu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, şahini tedavisi için Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Veteriner hekim tarafından muayene edilen yaralı şahinin, iyileştikten sonra yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yaralı Şahin Tedavi Edildi - Son Dakika

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