Yardım Derneğinin Dağıttığı Metamfetaminli Şekerler Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yardım Derneğinin Dağıttığı Metamfetaminli Şekerler Tespit Edildi

Yeni Zelanda Polisi, Auckland bölgesinde bir yardım derneğinin yanlışlıkla dağıttığı 'ölümcül dozda' metamfetamin içeren şekerlerden 65'inin tespit edildiğini belirtti. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

16.08.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Zelanda Polisi, Auckland bölgesinde bir yardım derneğinin yanlışlıkla dağıttığı "ölümcül dozda" metamfetamin içeren şekerlerden 65'inin tespit edildiğini belirtti.

The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, Polis Müfettişi Glenn Baldwin, Auckland City Mission adlı hayır kurumunca yanlışlıkla dağıtılan metamfetaminli şekerlere ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Müfettiş Baldwin açıklamasında, dağıtılan şekerlerin 41'inin toplandığını ve yardım alan bir ailenin elinde olduğunu tespit ettikleri 24 şekeri almak için polis memurlarının görevlendirildiğini söyledi.

Yardım kuruluşuna ulaşan bazı ailelerin, ellerindeki bazı şekerleri çöpe attığını söylediğini aktaran Baldwin, ellerinde şeker bulundurduğu raporları üzerine bazı ailelere de ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Baldwin, 40'lı şeker paketlerinden kaç tanesinin topluma dağıtıldığı konusunda polisin henüz net bir bilgiye sahip olmadığına işaret ederek "Metamfetamin içeren şekerlerin Auckland City Mission yardım kuruluşuna nasıl ulaştığına dair soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor." dedi.

Auckland City Mission adlı hayır kurumu, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, söz konusu yüksek dozda metamfetamin içeren şekerlerin kimliği bilinmeyen biri tarafından derneğe bağışlandığını duyurmuştu.

Yapılan testlerde, hayır kurumu tarafından dağıtılan şekerlerin her birindeki metamfetamin miktarının yüksek dozda olduğu ve bunun ölümcül sonuçlar doğurabileceği belirtilmişti.

Şekerlerin tadına baktıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuran 3 kişinin daha sonra taburcu olduğu rapor edilmişti.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yardım Derneğinin Dağıttığı Metamfetaminli Şekerler Tespit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
23:47 Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ’ın “Suriye Aile Hukuku“ kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku" kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı
23:14 Abdülkerim Bardakcı’ya komik teklif Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti Abdülkerim Bardakcı'ya komik teklif! Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
21:53 Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 16:02:09. #1.13#
SON DAKİKA: Yardım Derneğinin Dağıttığı Metamfetaminli Şekerler Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement