Yardım Derneğinin Dağıttığı Metamfetaminli Şekerler Tespit Edildi

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Yeni Zelanda Polisi, Auckland bölgesinde bir yardım derneğinin yanlışlıkla dağıttığı "ölümcül dozda" metamfetamin içeren şekerlerden 65'inin tespit edildiğini belirtti.

The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, Polis Müfettişi Glenn Baldwin, Auckland City Mission adlı hayır kurumunca yanlışlıkla dağıtılan metamfetaminli şekerlere ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Müfettiş Baldwin açıklamasında, dağıtılan şekerlerin 41'inin toplandığını ve yardım alan bir ailenin elinde olduğunu tespit ettikleri 24 şekeri almak için polis memurlarının görevlendirildiğini söyledi.

Yardım kuruluşuna ulaşan bazı ailelerin, ellerindeki bazı şekerleri çöpe attığını söylediğini aktaran Baldwin, ellerinde şeker bulundurduğu raporları üzerine bazı ailelere de ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Baldwin, 40'lı şeker paketlerinden kaç tanesinin topluma dağıtıldığı konusunda polisin henüz net bir bilgiye sahip olmadığına işaret ederek "Metamfetamin içeren şekerlerin Auckland City Mission yardım kuruluşuna nasıl ulaştığına dair soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor." dedi.

Auckland City Mission adlı hayır kurumu, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, söz konusu yüksek dozda metamfetamin içeren şekerlerin kimliği bilinmeyen biri tarafından derneğe bağışlandığını duyurmuştu.

Yapılan testlerde, hayır kurumu tarafından dağıtılan şekerlerin her birindeki metamfetamin miktarının yüksek dozda olduğu ve bunun ölümcül sonuçlar doğurabileceği belirtilmişti.

Şekerlerin tadına baktıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuran 3 kişinin daha sonra taburcu olduğu rapor edilmişti.