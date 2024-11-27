Yargı Süreçleri İçin Üçlü Danışma Toplantısı - Son Dakika
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Yargı Süreçleri İçin Üçlü Danışma Toplantısı

Yargı Süreçleri İçin Üçlü Danışma Toplantısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yargı süreçlerini geliştirmek için Üçlü Danışma Kurulu toplandı.

27.11.2024 23:16
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Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" gündemiyle toplandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya başkanlık eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, toplumsal adalet ve huzurun temel gereklerinden biri olan yargı süreçlerini çalışma hayatı özelinde ele almak ve daha etkin çözümler geliştirebilmek için bir araya geldiklerini belirtti.

İşçi ve işveren arasında gerek bireysel gerek toplu iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda adaletin hızlı, etkin ve hakkaniyetli şekilde tecelli etmesi gerektiğini vurgulayan Özçelik, şunları kaydetti:

"Amacımız bu alandaki sorunları tespit ederek hukuki süreçlerin daha hızlı işletilmesini, işçi ve işverenlerimizin hak kayıplarını önleyici düzenlemelerin geliştirilmesini, yargı süreçlerini daha etkin hale getirecek yeni ve somut öneriler sunabilmektir. Bu anlayışla Üçlü Danışma Kurulu gibi mekanizmalarla istişare kültürümüzü güçlendiriyor ve dayanışma ruhumuzu daha ileri bir seviyeye taşımaya çalışıyoruz."

Toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.

Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Güncel, Yargı, Son Dakika

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