Yargıç, Soliman'ın Ailesinin Sınır Dışı Edilmesini Engelledi

ABD'de federal yargıç, Colorado eyaletinde İsrail yanlısı Yahudi gruba molotofkokteyli ve yanıcı maddelerle saldırı düzenleyen Mohamed Sabry Soliman'ın ailesinin sınır dışı edilmesini önledi.

ABD Bölge Yargıcı Gordon P. Gallagher, Soliman'ın eşi ile 5 çocuğunun sınır dışı edilmesinin engellenmesi talebini onayladı.

Yargıç Gallagher, 2 Haziran'da İsrail'i desteklemek amacıyla yürüyüş düzenleyen Yahudi gruba saldıran Mısır asıllı Soliman'ın ailesine yönelik sınır dışı işlemlerinin "ailenin anayasal haklarının korunmasını sağlamak amacıyla" derhal durdurulmasına hükmetti.

Soliman'ın, ABD'nin Colorado eyaletinin Boulder kentinde yürüyüş düzenleyen İsrail yanlısı Yahudi gruba molotofkokteyli ve yanıcı maddelerle saldırması sonucu 8 kişi yaralanmıştı.

Mısır vatandaşı Soliman'ın 2022'de ABD'ye giriş yaptığı vizesinin Şubat 2023'te bittiği ve iltica başvurusunda bulunarak ülkede yaşamaya devam ettiği belirtilmişti.

Beyaz Saray, Soliman'ın eşi ve 5 çocuğunun, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından sınır dışı edilmek üzere gözaltında tutulduğunu bildirmişti.