Yargıdaki Çürüme Uyarısı

Güncel

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, her gün bir adliyeden rüşvet ve görevi kötüye kullanmayla ilgili iddialar geldiğini belirterek, "Soruşturmalar da var tabii ki, verilen cezalar da var. Ama bunlar, buzdağının sadece ucu. Ama asıl görünmeyen tarafta ise adliyede çürümüşlük var" dedi. "Yargıdaki bu çürümeyi ortadan kaldırmadığımız sürece adaleti sağlayamayız" diyen Tanrıkulu, vatandaşlardan bu yönde iddiası olan varsa kendisine bildirmelerini istedi. Tanrıkulu, "Ben araştırayım ve iddialar ciddiyse bunları parlamentoda gündeme taşıyayım" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yargıdaki rüşvet, görevi kötüye kullanma ve zimmet iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Yargı bağımsız ve tarafsız değil. Yargıya güven kalmadı. Bütün endekslerde yargıya güven tarihin en dip seviyesinde. Bunun çeşitli nedenleri var. Bunlardan bir tanesi de, Yargıdaki çürüme, yolsuzluk, rüşvet, görevi kötüye kullanma iddiaları. Her gün bir adliyeden rüşvetle ilgili, görevi kötüye kullanmayla ilgili iddialar geliyor ve basına yansıyor. Sadece bugün basına yansan haberleri size gösterebilirim. Hepsi çok ciddi iddialar. Soruşturmalar da var tabii ki, verilen cezalar da var. Ama bunlar, buzdağının sadece ucu. Ama asıl görünmeyen tarafta ise adliyede çürümüşlük var.

"Görevini layıkıyla yapan hakimleri ve savcıları bu eleştirinin dışına tutuyorum"

Ben görevini layıkıyla yapan hakimleri ve savcıları bu eleştirinin dışına tutuyorum. Onlara saygımız sonsuz. Ama şu bilinsin, Yargıdaki bu çürümeyi ortadan kaldırmadığımız sürece adaleti sağlayamayız. Bunun kurumsal nedenleri de var, siyasi nedenleri de var. Ama Parlamentoda görev yapıyoruz. Ben yurttaşlarımıza buradan sesleniyorum yargıdaki rüşvet iddialarını, kötüye kullanma iddialarını, zimmet iddialarını lütfen bana bildirin. Benim iletişim adreslerim, sosyal medya hesaplarım açık. Çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Buralara bildirin. Ben araştırayım ve gerçekten de rüşvetle ilgili, görevi kötüye kullanmayla ilgili olarak iddialar ciddiyse eğer bunları parlamentoda gündeme taşıyayım, soru önergesi vereyim, cevaplarını sorayım ve parlamentoda bir hafıza oluşturalım. Bunun için sizlerden yanıt bekliyorum. Bu iddiası olanlar lütfen bizlere yazsınlar."