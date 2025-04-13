Yargıtay'ın daha önce verdiği bozma kararı sonrasında İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan emekli 6 asker hakkında hapis cezası verilmişti.
İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Çetin Doğan hakkında "suç için anlaşma" suçundan 8 yıl hapis cezası vermiş, cezayı 6 yıl 8 aya düşürmüştü. Aynı suçtan sanık Behzat Balta'yı 5 yıl 10 ay, Mehmet Kaya Varol ile İhsan Balabanlı'ya 5 yıl 5'er ay, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a 5'şer yıl hapis cezası veren mahkeme, vefat eden Metin Yavuz Yalçın hakkındaki davanın düşürülmesine karar vermişti.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6 sanık hakkındaki mahkumiyet kararını onadı. Dairenin kararı imzalarının tamamlanmasının ardından UYAP'a yüklendi.
Dairenin gerekçesinde, daha önceki bozma gerekçelerinde yer verildiği gibi sanıkların eylemlerinin, amaç suçlar bakımından teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirildiği, sanıkların eylemlerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu sonucuna varıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı - Son Dakika
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