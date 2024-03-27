Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresi dolması nedeniyle başkanlık seçimleri devam ediyor

Çorum'da Asayiş ve Güvenlik Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 6 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 7 kesici ve delici alet, 116 adet fişek, 54 adet sentetik ecza maddesi, 1,1 gram metamfetamin maddesi, 51 gram esrar, 1,86 gram bonzai maddesi, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet telsiz ele geçirildi. Ayrıca, yapılan denetimlerde 6 sürücüye 59 bin 911 TL idari para cezası uygulandı.