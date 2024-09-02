Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Anıtkabir'i ziyaret etti

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(ANKARA) - Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve beraberindeki heyet 2024-2025 adli yılının açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve beraberindeki Yargıtay mensupları Aslanlı Yol'da yürüyerek Atatürk'ün mozelesine geldi. Mozeleye çelenk konulmasının ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Kerkez ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Kerkez, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, adaletin gücünü ve hukukun üstünlüğünü en önemli değerler arasında sayan Yargıtay Başkanlığımız, tüm yönetim kadrosuyla 2024-2025 adli yılın başlangıcında huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyoruz.

Kurduğunuz Cumhuriyet, hukuk devleti ilkeleri üzerine inşa edilmiştir ve bizler de bu mirasın emanetçileri olarak adaletin tecellisi için var gücümüze çalışıyoruz. Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını en üst düzeyde koruyarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmayı sürdüreceğiz.

Cumhuriyetimizin kurucusu olarak bize gösterdiğiniz çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinde, adaletin ışığında yolumuza devam edeceğiz. Sizi minnetle, şükranla ve saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun…"