Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması üzerine yapılan başkanlık seçimlerinde hiçbir aday, gerekli oyu alamadı. Yargıtay üyeleri, yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Ancak 31 tur oylama sonucunda da salt çoğunluk sağlanamadığı için 32. tur oylama yapılacak.

06.05.2024 11:35
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 31'nci tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 32'nci tur oylama yarın yapılacak.

SEÇİM 25 MART'TAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti. Seçimin ilk 30 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 31'nci tur oylaması yapıldı.

GÖZLER SALI GÜNÜ YAPILACAK 32'NCİ TURDA

Oylama sonucu Akarca 96, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 107, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 8 oy geçersiz sayıldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 32'nci tur oylama yarın yapılacak. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31\'nci turda da sonuç çıkmadı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Bahiddin Tölegen: kararsız kişilerin kararsızlığı ne hallere düştük. 32 değil 132 de olsa karar veremeyen bu kurumdan nasıl hizmet beklenir 10 1 Yanıtla
  • Ahmet Işıklı: bu ne böyle çocuk oyuncagı gibi zamanında c.başkanı şeçimleride böyleydi.aylar sürüyordu sonra bir düzenleme yapıldı.ilk 2 turda salt çogunluk saglanmazsa 3.turda en çok oyu alan kazanıyordu.yargıtay seçimleride böyle olsa aylarca ugraşmazlar. 10 0 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı: Bunlarda kendi alemlerinde yaşıyorlar valla..Sonsuza kadar sürecek bu seçim.. 5 0 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR: kemal sunalın İNATÇI filmini bile geçti 3 1 Yanıtla
  • Yasin Kurban: İşleri güçleri goy goy yazık zaman kaybı 3 0 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Hocam zaten 31.turda seçilmesi imkansızdı.Secilsede seçilenden hayır gelmezdi:))) 3 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: Seçtirene kadar devamke :) 3 0 Yanıtla
  • erol damar: nasıl olacak bu iş böyle devam ederse sıkıntı 2 0 Yanıtla
  • Burak Erdem: daha kendileri adaleti sağlayamıyor. kapatın gitsin. böyle boş kurumları 1 0 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Yaw bırakıvırın şu işleri artık Allah aşkına yaa 1 0 Yanıtla
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