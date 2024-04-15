Yargıtay Başkanı seçimlerinde 16. turda da sonuç çıkmadı - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı seçimlerinde 16. turda da sonuç çıkmadı

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 16. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. yeni başkanın belirlenmesi için 17. tur oylaması yarın yapılacak.

15.04.2024 11:14  Güncelleme: 11:15
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Yargıtay Başkanı'nın belirlenmesi için yapılan seçimde yine salt çoğunluk sağlanamadı. Yarın 17. tur oylamanın yapılacağı seçimde son başkan Mehmet Akarca 109 oy aldı.

25 MART'TAN BERİ SEÇİM YAPILIYOR

Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimleri günlerdir sürüyor. Yargıtay Başkanlığı'na 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart'ta dolmasının ardından Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

16. TUR OYLAMA SONUCU

Seçimin ilk 15 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 16. tur oylaması yapıldı. 318 katılımın olduğu seçimde 4 boş oy kullanıldı, oylardan 12'si de geçersiz sayıldı. Oylama şu şekilde sonuçlandı:

Mehmet Akarca: 109,

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 105,

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 88,

YARIN 17. TUR OYLAMAYA GEÇİLECEK

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 17. tur oylamayla yarın devam edilecek. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Yargıtay Başkanı seçimlerinde 16. turda da sonuç çıkmadı
Kaynak: AA

Muhsin Şentürk, Mehmet Akarca, Yargıtay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı seçimlerinde 16. turda da sonuç çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ZAFER YILDIZ: 2050 yılında seçim biter inşallah;) 38 0 Yanıtla
  • İsmail Aydemir: işiniz olmadığı için canınız sıkılıyor galiba sürekli seçim yapıyorsunuz nasıl olsa ay sonunda maaş yatıyor kafanızı yormayın 35 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız: ülkeyi bunlar yönetiyor.mahalle maçı kuramayacak adamlar 24 2 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: kutuplaşmaya bak. Seçim telaşına, işleri askıya almadınız umarım 21 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: biraz sabır ediniz 101. yılımıza yetişecek inşallah. 17 0 Yanıtla
  • fatih mazlum: Puhahaha.arkadas saka gibi ulkeyiz yeminle 100 kadar yolu var devamke:)kanun yapanlar sunu akil edememis acik birakmislar ucunu neden ulkedeki hukuk sistemi bu durumda daha iyi anliyorum simdi 12 3 Yanıtla
  • Emk: Adalet e güvenmek böyle birşey işte 11 1 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR: şimdi anlıyorum mahkemelerdeki davaların neden yıllarca sürdüğü 0 0 Yanıtla
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