Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından Yargıtay Başkanlığı için seçim yapıldı. Seçimin üçüncü turundan da sonuç çıkmadı ve seçim yarın devam edecek. Başkanlık için yarın yapılacak seçimlerde üçüncü turda en çok oy alan 3 aday yarışacak.
Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi dün doldu. Üyeler, 4 yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için sandığa gitti.
Yargıtay'ın 348 üyesinden 337'sinin oy kullandığı 3. turda, adaylardan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 110, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 96, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal 10 oy aldı. Seçimde, 2 boş oy çıktı, 1 oy geçersiz sayıldı.
Yargıtay Kanunu'na göre, yarın yapılacak dördüncü tura üçüncü turda en çok oyu alan iki aday katılacak. Ancak üçüncü turda iki aday eşit oy aldığı için dördüncü turda Mehmet Akarca, Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk yarışacak. Bu turda da başkan seçilmek için salt çoğunluğun oyu aranacak.
Son Dakika › Güncel › Yargıtay Başkanlığı Seçimi Yarın Devam Edecek - Son Dakika
Isparta'da polis, 20 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan M.Ç. isimli şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, çanta içerisine gizlenmiş halde 196,01 gram sentetik uyuşturucu ve 5 bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Söyleşileri'nde, Prof. Dr. Mustafa Yücel tarafından 'Derin Okyanuslar: İklim değişikliğinden uzay keşiflerinin ipuçlarına, gezegenimizin en büyük habitatına bir bakış' konusu ele alındı. Söyleşiye, öğrencilerin yanı sıra Havza Milli Eğitim Müdürü ve okul idarecileri de katıldı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçeli çocuk ve gençlerle kentte öğrenim gören üniversite öğrencileri için sosyo-kültürel projeleri hayata geçiriyor. Yeni dönemde 'Mahalle Eğitim Merkezleri', 'Meslek Edindirme Kursları', 'Öğrenci Evi' ve 'Halkevleri' projeleri yer alacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dalaman ve Ortaca'da vatandaşlarla buluştuğu bir etkinlikte, Türkiye'deki ekonomik sorunları ve emeklilerin durumunu eleştirdi. Akşener, hükümetin vergi borçlarını silerken Suriyelilere ve Afganlılara para harcadığını, ancak emeklilere yeterli destek vermediğini belirtti. Ayrıca, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması taleplerini de dile getirdi.
Eskişehir'de meydana gelen hırsızlık olayında 100 bin TL değerindeki malzemeleri çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.
İzmir'de, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle geçici süreliğine iptal edilen arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri yeniden başladı. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, tüm seferlerin saat 17.00'dan itibaren program dahilinde uygulanacağı belirtildi.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde jandarma ekipleri, Antalya'dan Isparta'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan aramada bir araçta 54 gram eroin ele geçirildi ve araçta bulunan 2 kişi tutuklandı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek için bindikleri lastik botun su alması üzerine batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılırken bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü başını otomobilin tekerine çarparak ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Sergen Kuru, CHP Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın'ın afişlerine zarar verildiğini belirterek açıklama yaptı. Kuru, pankartların karanlık eller tarafından kesildiğini söyleyerek, seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?