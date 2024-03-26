Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Sonuç Çıkmadı, Seçimlere Yarın Devam Edilecek

Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin beşinci turunda da sonuç çıkmadı. Seçimlere yarın devam edilecek.
Yargıtayın 348 üyesinden 337'sinin oy kullandığı 5. turda adaylardan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 105, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 127, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96 oy aldı. Seçimde, 2 boş oy çıktı, 1 oy geçersiz sayıldı.
Böylece hiçbir aday salt çoğunluk olan 175 üyenin oyuna ulaşamadı.
Yargıtay Kanunu'na göre, her beş turdan sonra bir aday seçilemezse yeniden başa dönülerek tekrar adaylık başvuruları alınıp turlara devam edilecek.
Yargıtay Başkanlığı için bugün başka seçim turu yapılmayacağı, aday listesinin ise daha sonra bildirileceği ve seçimlere yarın devam edileceği öğrenildi.
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaptığı ziyarette, doğru olanı desteklediklerini ve yanlışın karşısında durduklarını belirtti. Destici, BBP'nin Suşehri Belediye Başkan adayı Sedat Sel'e destek istedi ve seçimlerin ülke, millet ve devlet için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Suşehri'nin il olması için mücadele edeceklerini ve Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını vurguladı.
Kuşadası Belediyesi ekibi, 3 yıl önce trafik kazası geçiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Bayram Ali Koç'un kızı Nefize Kaya'ya akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Kaza sonucu kalça kemiği kırılan ve yürüme zorluğu çeken Kaya, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, İstanbul'un sorunlarına bilim ve teknoloji ile çözüm üreten tek parti olduklarını söyledi. Erdoğanyılmaz, 'Binlerce genç arkadaşım, değerli bilim insanları, araştırmacılar, yurtdışında çalışan çok sevdiğim değerli dostlarım bana ulaşıp mücadelemize katılmak istiyorlar. Bağımsız Türkiye Partisi çığ gibi büyüyor' dedi.
Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra Beyoğlu Nusretiye Camii'nde intihar eden Uğur Falay ile annesi ve kız kardeşinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenaze namazının ardından cenazeler Batman'a gönderildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ardahan'daki programının ardından Kars'a gelerek Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Özhaseki, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Özhaseki, partililerle sohbet ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Kızılinler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ataç, gelecek dönemde Ayşe Ünlüce ile birlikte güzel işlere imza atacaklarını belirtti.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, seçim öncesi Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Muşlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneklerini ziyaret etti. Yaptığı konuşmada, Tepebaşı'nda hizmet eksikliğini gidermek için çalışacaklarını belirtti.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçedeki çocuk oyun parklarının ardından Nuri Giyik Sanayi Sitesi'nde de kameralı güvenlik sistemi uygulamasını başlattıklarını açıkladı. Dutlulu, güvenlik kameralarının sanayi sitesinin tüm noktalarını görecek şekilde kurulduğunu ve ilk etapta 45 tane kurulacağını belirtti. Bu uygulama sayesinde sanayi sitesinde yaşanan olumsuzlukların önüne geçilmesi ve esnafın ve sanayiye gelen vatandaşların güvenli bir ortamda olmalarının sağlanması hedefleniyor.
CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP'nin bakanlarını eleştirerek Yüreğir halkının desteğini kazanacağını belirtti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl batan Kafkametler gemisinin kayıp 7 mürettebatını bulma çalışmaları 128 gündür devam ediyor. Geminin enkazının kaldırılması ve denizden yapılan arama çalışmaları sürerken, aynı gün batan Pallada gemisinin enkazı da kesilerek kamyonlara yükleniyor.
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Külah köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Bursa'dan Yozgat'a gitmek için seyir halinde olan bir otomobil takla attı. Otomobil sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
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