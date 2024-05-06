Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı, yarın devam edilecek

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(ANKARA) - Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin bugünkü turundan da sonuç çıkmadı. Seçimlere yarın 32'nci turla devam edilecek.

Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart'tan beri devam ediyor. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimin 31'inci turunda adaylardan Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca 96, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 107, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 108 oy aldı. Seçimde 8 geçersiz oy kullanıldı.

Salt çoğunluk olan 175 üyenin oyuna ulaşılamadığı için seçimlere yarın 32'nci turla devam edilecek.