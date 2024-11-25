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Yargıtay Başsavcısı Rusya'da

Şentürk, Moskova'da Krasnov ile ikili görüşmeler yapacak, dostane ilişkileri güçlendirecek.

25.11.2024 12:46
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Rusya Başsavcısı Igor Krasnov ile bir araya gelecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şentürk, Krasnov'un daveti üzerine resmi ziyaret kapsamında Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'ya hareket etti.

Krasnov ile Şentürk, yapacakları ikili görüşmede, kurumlar arası dostane ilişkilerin pekiştirilmesi ve ortak hukuki meseleler hakkında işbirliğinin güçlendirilmesi konularını ele alacak.

Şentürk, ayrıca, Rusya Adalet Bakanı Konstantin Chuychenko ve Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Irina Podnosova ile görüşmeler yapacak, Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'e de ziyarette bulunacak.

Rusya temaslarında Başsavcı Şentürk'e, Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Ömer Erdoğmuş, Osman Kaçar ve Seda Türkan Manav Dursun eşlik edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıtay Başsavcısı Rusya'da - Son Dakika

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