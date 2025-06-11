Yargıtay, Buket Çelik'in Cezasını Bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yargıtay, Buket Çelik'in Cezasını Bozdu

Yargıtay, Buket Çelik\'in Cezasını Bozdu
11.06.2025 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay, Buket Çelik'e verilen indirimli hapis cezasını hukuka aykırı bularak bozdue.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde ilişki yaşadığı öne sürülen Hakkı Öz'ü (43) hafif ticari aracın sürücü koltuğunda emniyet kemeriyle boğduğu gerekçesiyle yargılanan Buket Çelik'e (40) indirim yapılarak verilen 12 yıl hapis cezasını Yargıtay bozdu. Yargıtay, kararına; sanığın cezasının alt sınıra yakın bir nispette indirim yapılması gerekirken, somut olayda koşulları oluşmadığı halde makul oranda indirim yapılmak suretiyle eksik ceza tayin edilmesinin hukuka aykırı bulunmasını gerekçe gösterdi.

Olay, 10 Şubat 2022'de saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak'ta meydana geldi. İlişki yaşadıkları öne sürülen 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz ile Buket Çelik arasında, park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı. Buket Çelik, iddiaya göre, sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğdu. Olayın ardından gözaltına alınan Buket Çelik, tutuklandı. İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı İzmir Morg İhtisas Dairesi'nin hazırladığı detaylı otopsi raporunda kanında ethanol ile sildenafil saptanan Hakkı Öz'ün ölümünün, bağla boğma ile oluşmasının mümkün olduğu belirtildi. Raporda, ölümün mekanik asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) ve beyin iskemisi (kan akışının zayıflaması veya tamamen kesilmesi) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı kaydedildi. Buket Çelik hakkında 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

MÜEBBET 12 YILA İNDİ

Savunmalarında Hakkı Öz ile aynı evde yaşamadığını, sevgili olmadıklarını, kendisinden maddi destek almadığını söyleyen sanık Buket Çelik hakkında 3'üncü duruşmada mütalaasını veren savcı, 'Haksız tahrikle kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Davanın karar duruşması, 31 Mart 2023'te görüldü. Duruşmaya sanık Çelik ile avukatı Kasım Şimşek, şikayetçi avukatı Halil İbrahim Karaağaç katıldı. Çelik, suçlamaları reddedip beraatini istedi. Mahkeme, Buket Çelik'e 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza, 'haksız tahrik' indirimiyle önce 15 yıla ardından 'iyi hal' indirimiyle 12 yıla indirildi.

YARGITAY CEZAYI AZ BULDU

Hakkı Öz'ün ailesinin avukatı Halil İbrahim Karaağaç, sanığa verilen cezanın az olduğunu belirtip, kararı önce istinaf mahkemesine ardından Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararı bozdu. Kararda, sanığın maktulün üzerine çıkarak emniyet kemerini boynuna dolayarak Hakkı Öz'ü öldürdüğünün anlaşıldığına yer verildi. Yargıtay, kararına; sanığın cezasının alt sınıra yakın bir nispette indirim yapılması gerekirken, somut olayda koşulları oluşmadığı halde makul oranda indirim yapılmak suretiyle eksik ceza tayin edilmesinin hukuka aykırı bulunmasını gerekçe gösterdi. Temyiz sebebinin 'haksız tahrik indirim oranı' yönünden yerinde görüldüğünden, kararın bozulmasına karar verildiğine dikkat çekildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hakkı Öz, Yargıtay, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay, Buket Çelik'in Cezasını Bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor 111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor
Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti
Kütahya Simav’da korkutan deprem Kütahya Simav'da korkutan deprem
İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor
Ferdi Zeyrek’le ilgili suikast iddialarına Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama Ferdi Zeyrek'le ilgili suikast iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Kulübüyle bile görüştüler Galatasaray, Fenerbahçe’nin yıldızını kadrosuna katıyor Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
İki katını önerdiler Galatasaray’ın yıldızına dev teklif İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif
Orlando Bloom’un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı Orlando Bloom'un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı
Los Angeles’ta Apple mağazası göstericiler tarafından yağmalandı Los Angeles'ta Apple mağazası göstericiler tarafından yağmalandı
Yaz sezonunu Türkiye’de açtı Formda vücudu göz kamaştırdı Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

10:43
Elon Musk’tan geri adım: Trump’a aleyhinde söylediklerim için pişmanım
Elon Musk'tan geri adım: Trump'a aleyhinde söylediklerim için pişmanım
10:29
Bakan Şimşek: Dünya Bankası ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırdı, beklentiler iyileşiyor
Bakan Şimşek: Dünya Bankası ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırdı, beklentiler iyileşiyor
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
02:58
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
15:56
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
15:47
Osimhen’in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
15:43
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
15:32
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
15:25
En büyüğü 26 yaşında 3 kardeş yan yana toprağa verildi
En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
15:18
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
15:14
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
15:13
Meslektaşının pantolonunu indiren kadına ibretlik ceza
Meslektaşının pantolonunu indiren kadına ibretlik ceza
14:54
Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu
Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 10:56:06. #7.13#
SON DAKİKA: Yargıtay, Buket Çelik'in Cezasını Bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.