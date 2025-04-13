Yargıtay, PTT'nin davasını reddetti - Son Dakika
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Yargıtay, PTT'nin davasını reddetti

PTT'nin PTT-SEN sendikasına açtığı dava Yargıtayca reddedildi, marka ihlali iddiaları çürütüldü.

13.04.2025 00:23
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(ANKARA) - PTT'nin, adında "PTT" ibaresini kullanması nedeniyle Posta Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikasına (PTT-SEN) karşı açtığı "marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet" davası reddedildi, bu karar Yargıtayca onandı.

PTT'nin sosyal medya hesabından dün yapılan yaçılı açıklamada, "ayrım, sevk ve dağıtım alanlarında hizmet alınan alt işveren firmalara bağlı çalışanlar tarafından PTT-SEN adıyla kurulan sendikanın, PTT'nin adını kullanarak paylaşımlar yaptığının tespit edildiği" belirtilmişti.

Açıklamada, "PTT ismi kullanılarak yürütülen bu faaliyetlerin yasalara aykırı olmakla birlikte, bu sendika üyelerinin alt işveren firmalara bağlı çalışanlar olması ve sendikanın PTT ile hiçbir muhataplığının olmaması, PTT AŞ'nin marka değeri ve kurumsal kimliğine açık şekilde zarar vermektedir. Şirketimizin isminin izinsiz kullanımı nedeniyle söz konusu sendikaya ihtar gönderilmiş, gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

PTT-SEN: İddialar hukuk önünde çürütüldü

PTT-SEN'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PTT'nin 11 Nisan'daki açıklamasının "yalnızca PTT-SEN'e dönük haksız ve temelsiz isnatlarla değil, kurumda yıllardır emeği görünmez kılınan taşeron işçilere karşı da açık bir saygısızlık ve yok sayma iradesiyle kaleme alındığı" ifade edildi.

Sendikanın kurumsal ad ve faaliyetine ilişkin iddiaların daha önce hukuk önünde çürütüldüğü belirtilen kararda, Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ve istinaf mahkemesinden geçen kararın, Yargıtayca kesin olarak reddedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Buna rağmen, hukuku yok sayarcasına aynı iddiaların yeniden kamuoyuna servis edilmesi ya bu kararları hiçe sayacak bir siyasi cüretin ya da basit bir gafletin sonucudur. Kamuoyu bilinçli olarak yanıltılmaya çalışılmaktadır" denildi.

Yargıtay PTT'nin açtığı davanın ret kararını onadı

PTT'nin, "tanınmış marka" statüsüne sahip olduğu gerekçesiyle PTT-SEN aleyhine açtığı dava yerel mahkeme ve istinafta reddedildi, bu karar Yargıtayca onandı.

Karara göre, PTT, sendikanın adının marka hakkını ihlal ettiği ve haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açarak, sendikanın PTT ismini kullanmasının durdurulmasını istedi.

Yerel mahkeme ve istinaf mahkemesi, sendikanın ticari bir kuruluş olmadığı ve kullanımın markaya tecavüz teşkil etmediği gerekçesiyle davayı reddetti.

Kararın, PTT tarafından temyiz amacıyla taşındığı Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de 15 Ocak 2025 istinaf kararını onayarak, davanın reddini kesinleştirdi.

Yüksek Mahkeme, sendikanın faaliyetlerinin ticari hayata yansımadığını, bu nedenle marka hakkı ihlali ve haksız rekabetin söz konusu olmadığını vurguladı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yargıtay, PTT'nin davasını reddetti - Son Dakika

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