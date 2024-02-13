YARIN 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL - Son Dakika
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YARIN 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL

YARIN 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Antalya Valiliği, yarın 3 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat 2024 Çarşamba tarihinde 3 ilçemizde (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı) eğitime ara verilmiştir.

13.02.2024 15:42  Güncelleme: 16:21
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YARIN 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Antalya Valiliği, yarın 3 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat 2024 Çarşamba tarihinde 3 ilçemizde ( Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı) eğitime ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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