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YAŞ kararları açıklandı: (1)

05.08.2025 16:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiği, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun atandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiği, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun atandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2025 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla karara bağlandı.

Bu kapsamda, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi, 29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

İki general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli emekliye sevk edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kadrosuzluk nedeniyle emekli edildi. Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri ise bir yıl süreyle uzatıldı.

Kararlar doğrultusunda, halen 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332'ye çıkacak.

Terfiler, 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneraller Bahtiyar Ersay Orgeneralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Rafet Dalkıran Orgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Rasim Yaldız, Fedai Ünsal, Muammer Alper, Tuncay Altuğ ve Ahmet Kurumahmut Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiral Rafet Oktar Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Ergin Dinç Korgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Aydın Kılıç, Süleyman Akbay, Tolga Genç, Gökhan Çelik, Levent Sabahattin Güldağı, Cem Kamil Sağcan, Nurettin Hakan Büyükçulha, Soner Oruçoğlu, İlker Ertuğrul, Sebahattin Kalkan, Ümit Durmaz, Eray Üngüder, Osman Akyıldız, Ercan Eroğlu ve Ahmet Hamdi Ataç Tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Mehmet Savaş Eser, Aziz Bakıoğlu ve Timur Yılmaz Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Ertan Uzun, Vedat Öncel ve Serkan Gökhan Can Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Söz konusu terfiler, 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

Açıklamada, "Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Selçuk Bayraktaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Metin Gürak, Orgeneral, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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