Yasa Dışı Yahudi Yerleşimciler Batı Şeria'da Buğday Mahsulünü Ateşe Verdi - Son Dakika
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Yasa Dışı Yahudi Yerleşimciler Batı Şeria'da Buğday Mahsulünü Ateşe Verdi

Yasa Dışı Yahudi Yerleşimciler Batı Şeria\'da Buğday Mahsulünü Ateşe Verdi

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 15 dönümlük buğday mahsulünü ateşe verdi. Filistinli yetkililer, yerleşimcilerin ay içinde bölgedeki onlarca dönüm araziyi de yakmış olduğunu belirtti. İsrail askerlerinin ise Beytüllahim'de Filistinlilere ait 6 dönüm araziye el koyduğu bildirildi. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

23.05.2024 13:53
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Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 15 dönümlük buğday mahsulünü ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Nablus kentinin kuzeyinde kalan Sebastia Beldesi Belediye Başkanı Muhammed Azim, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, Ahmed Tevfik Muhalife isimli Filistinliye ait 15 dönümlük buğday mahsulünü yaktığını söyledi.

Azim, yerleşimcilerin, ay içinde de beldedeki onlarca dönüm araziyi ateşe verdiğini ifade etti.

İsrail Beytüllahim'de Filistinlilere ait 6 dönüm araziye el koydu

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, İsrail askerlerinin, Beytüllahim kentine bağlı iki köyde, 6 dönüm araziye el koyduğunu belirtti.

İsrail güçlerinin, "askeri ve güvenlik amaçlı bir emri" yerine getirdikleri gerekçesini ileri sürdüklerini aktaran Şaban, böylelikle yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri çevresindeki onlarca araziye el koymayı ve Filistinlilerin arazilerine ulaşmasını, ekip biçmesini engellemeyi amaçladıklarını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yasa Dışı Yahudi Yerleşimciler Batı Şeria'da Buğday Mahsulünü Ateşe Verdi - Son Dakika

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