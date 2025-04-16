Yasadışı Keklik Ticareti Ceza Aldı

Yasadışı kınalı keklik ticaretine 76 bin 500 lira ceza kesildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yasakları hiçe sayarak kınalı keklik ticareti yapan 1 kişiye toplam 76 bin 500 lira idari ceza kesildi. Yakalanan 21 keklik korumaya alındı.

Yasadışı şekilde kınalı keklik ticareti yaptığı tespit edilen Ş.F., Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü sırasında suçüstü yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda, kafesler içinde tutulan toplam 21 kınalı keklik ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü tarafından keklikler koruma altına alındı. Yasaları ihlal ederek yaban hayvanlarının ticaretini yapan bu kişiye toplamda 76 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, "Şırnak'ın Cizre ilçesi sınırları içerisinde bir jandarma yol arama noktasında bir araç içerisinde görülen 21 adet kınalı keklik, jandarma birimleri tarafından el konularak, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Bu kınalı kekliklerin bir süre bakımları yapıldıktan sonra tekrardan doğal yaşam alanlarına bırakacağız. Bilindiği üzere kınalı keklikler doğada kene ile mücadelede önemli türlerimizden biridir. İnsan müdahalesi olmadığı süre içerisinde doğa kendi dengesini koruyor. Ne yazık ki bazı bilinçsiz vatandaşlarımız tarafından bu dengenin bozulması yönünde adımlar atılabiliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ve jandarma le ortaklaşa bu usulsüzlükleri önlemek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu kınalı keklikleri bir şekilde doğada tuzak ile avlayan vatandaş hakkında 4915 sayılı kara avcılığı kanuna istinaden 76 bin 500 TL idari yaptırım uyguladık" dedi.