Yaşar Güler NATO'da Elektromanyetik Harp Koalisyonu İmzaladı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları ile Elektromanyetik Harp Koalisyonu niyet mektubu imza törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan mevkidaşları ile birlikte 'Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni' ne iştirak ederek ülkemiz adına mektubu imzaladı" denildi.