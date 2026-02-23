Türk Edebiyatının Çınarı Yaşar Kemal, Çankaya'da Anıldı - Son Dakika
Türk Edebiyatının Çınarı Yaşar Kemal, Çankaya'da Anıldı

23.02.2026 10:25  Güncelleme: 11:24
Türk edebiyatının önemli ismi Yaşar Kemal, 11'inci ölüm yılında Çankaya'daki kültür merkezinde anıldı. Etkinlikte eserleri ve anıları ile hatırlandı, minyatür sanatçısı Figen Gürsoy'un sergisi açıldı.

(ANKARA) - Türk edebiyatının çınarı Yaşar Kemal, 11'inci ölüm yılında Çankaya'da kendi adını taşıyan kültür merkezinde anıldı. Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban Gökçeli de usta yazarı anmak için hazırlanan etkinliklere katıldı.

Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma etkinliklerinde vatandaşlar; Anadolu'nun sesi, doğanın ve insanın anlatıcısı büyük usta Yaşar Kemal'i anmak, anlamak ve eserlerinin izinde yeniden düşünmek için bir araya geldi.

Yaşar Kemal Vakfı Başkanı ve Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban Gökçeli'nin de katıldığı anma etkinliği minyatür sanatçısı Figen Gürsoy'un "İnsan dünyadır minyatürlerle Yaşar Kemal'in bütün kitapları" sergisinin açılış töreniyle başladı. Gürsoy'un minyatür çalışmalarından oluşan sergide yer alan eserler yazarın romanlarındaki karakterleri, mekanları ve temaları farklı bir bakış açısıyla ele alırken ustanın edebi dünyasını görsel bir anlatıma dönüştürüyor.

Ayşe Sevim Baban Gökçeli, Gürsoy'un çağdaş romanla minyatür sanatını uyum içinde birleştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Barış denince ilk akla gelen Yaşar Kemal'miş"

Yaşar Kemal'i sergiyle anmanın gururunu yaşadığını belirten Gürsoy, "Barış denince ilk akla gelen Yaşar Kemal'miş. Umut denince sevgi denince sözcüklerin edebiyatın sevinci onuru Yaşar Kemal'miş. Tanık oldum ki o güzel atlara binip gidenler o güzel insanların hepsi değilmiş meğer ardında bıraktığı cümlelerinden beslenen, çoğalan nice Yaşar Kemal yine yaşamın içinde yeni atlarıyla gelmekteler. Bu akşam Türkiye'nin kalbi Ankara'da Ankara'nın kalbi Çankaya'da bu büyük ustanın adını taşıyan bu anlamlı mekanda yüreğimin bir yanında büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk diğer yanımda büyük usta Yaşar Kemal var" dedi.

Kelimelerin sanatın renkleri ve çizgileriyle yeniden minyatürlerle yorumlandığı sergi, 28 Şubat'a dek görülebilecek.

Yaşar Kemal'in "Ortadirek" romanında yer alan ve her karanlığa güneş tutan Meryemce ile yol arkadaşlarına selam niteliği taşıyan oyunda usta tiyatrocular Nazan Kesal ve Tayfun Erarslan performanslarıyla göz doldurdu.

Türk Edebiyatının Çınarı Yaşar Kemal, Çankaya'da Anıldı
