Yaşargil Mikronöroşirürji Akademisi İstanbul\'da düzenlenen kongrede beyin cerrahlarını bir araya getirdi

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Beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil adına kurulan "Yaşargil Mikronöroşirürji Akademisi" tarafından İstanbul'da düzenlenen kongrede, 50 ülkeden yaklaşık 700 beyin cerrahı bir araya geldi.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, beyin cerrahisi alanındaki son gelişmelerin ele alındığı programda konuşan Kongre Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe, 1967'de mikronöroşirürji devrimini yaratan ve şu ana kadar aktif çalışmaya devam eden Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayattayken bu akademiyi kurmak istediklerini aktardı.

Prof. Dr. Türe, fantastik ilaçların geleceğini şu an için çok düşünmediğini, insanlara yardım etmek için beyin ameliyatlarında hala mikronöroşirürjinin tek seçenek konumunda bulunduğunu, bu nedenle tüm çabalarının bunu yeni nesillere ulaştırmak olduğunu ifade etti.

Mikronöroşirürji eğitiminin çok uzun sürdüğünü ve bunun için hırsa, kapasiteye, yeteneğe ve sağlığa sahip olunması gerektiğini belirten Türe, akademinin amacının çok fazla gence ulaşılması olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Türe, kurulma fikri 10 yıldır var olan akademinin isminin konulma sürecine ilişkin, "Hocamızı, kendi adına akademi kurma fikri için ikna etmek pek kolay olmadı. Fakat işin içine gençlerin eğitimi ve gençlere ulaşma felsefesi girince onun ismini vererek akademiyi hayata geçirebildik. Mikronöroşirürjiden onu ayırmamız mümkün değil, ne mutlu ki hocamız hayattayken onun adı ile bu akademiyi kurduk ve dün akşam da kongre açılışında 99'uncu yaş gününü kutladık." ifadelerini kullandı.

Yaşargil'in sağlığının yerinde olduğundan bahseden Türe, "Sadece boynunda bir sıkıntı var, onun için yürümekte güçlük çekiyor. Hafif de görme problemi yaşıyor. Onun dışında beyni hepimizden daha kıvrak." bilgisini paylaştı.

Türe, gençlere önerilerde bulunan Gazi Yaşargil'in, "24 saat yetmez, daha çok çalışacaksınız ve 1-2 yıl değil, bütün ömrünüzü vakfedeceksiniz. İyi bir mikronöroşirürjiyen bu şekilde olabilirsiniz. İnsan beyni ile hayvan beyni farklıdır, insan beyninin anatomisini öğrenmek gerekir. 'Hayvandan geldi.' gibi tartışmaları doğru bulmuyorum. Bunun için de laboratuvarda çokça vakit geçirmek ve insan kadavrası üzerinde nöroanatomiyi öğrenmek gerekir." şeklindeki sözlerini katılımcılara aktardı.

"Getirdiği teknikler ve eğitimle dünyada tüm cerrahlar pratiklerini geliştirdi"

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Yaşargil Mikronöroşirürji Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ossama Al-Mefty de Türkiye'de dünyanın en iyi nörocerrahlarının bulunduğunu ve bunun bir sürpriz olmadığını belirtti.

Al-Mefty, en büyük dönüşümün, dünyanın en iyi beyin cerrahı olan Yaşargil'in önderliğinde yapıldığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Getirdiği teknikler ve eğitimle dünyada tüm cerrahlar pratiklerini geliştirdi ve hastalarına daha önce ulaştıramadıkları tedaviyi sağladı. Tedavisi mümkün olmayan birçok vakada ve hastalıkta sorunsuz iyileşmeler yaşandı. İnsan hayatını kurtarmak için milyarlarca dolar harcamaya gerek yok. Esasen burada Yaşargil hocanın geliştirdiği tekniklerle, eğitim ve adanmışlıkla 7 milyar insana ulaşan bir hayat kurtarma prosedürü geliştirebilirsiniz. Bunun için bizim yapmamız gereken cihazlara büyük yatırımlar yapmak değil, bu eğitim ve tekniği insanlara öğretmek ve insanları yetiştirmek."

36 ülkeden 218 konuşmacının yer aldığı kongreye, 50 ülkeden yaklaşık 700 beyin cerrahı katıldı.