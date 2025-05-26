Yaşayan Miras İçin Çalıştay Ankara'da - Son Dakika
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Yaşayan Miras İçin Çalıştay Ankara'da

26.05.2025 12:21
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği çalıştayda, kültürel miras envanterleme eğitimi verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Topluluk Temelli Envanterleme: Yaşayan Miras ve Müzeler" Kapasite Geliştirme Çalıştayı, Ankara'da yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, UNESCO himayesinde faaliyet gösteren Güneydoğu Avrupa Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Bölgesel Merkezi, Geleneksel Sanatlar Derneği ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde düzenlenen çalıştayın açılışı, yarın Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

UNESCO 2003 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde önemli bir uygulama olan topluluk temelli envanterleme, yerel toplulukların kültürel miraslarını belirleme ve belgeleme sürecine doğrudan katılımını esas alan katılımcı bir yaklaşıma dayanıyor.

Türkiye'de 2008'den bu yana sürdürülen envanterleme çalışmaları, illerdeki Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Komisyonlarının koordinasyonunda, miras taşıyıcıları ve uygulayıcıları, araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle yürütülüyor.

Bu yönüyle, yaşayan miras alanında faaliyet gösteren müzeler ve sivil toplum kuruluşları da envanterin tespiti ve belgelenmesinden, mirasın korunması ve kuşaklara aktarımına kadar tüm süreçlerde aktif rol alıyor.

45 katılımcı, üç gün sürecek eğitim programına katılacak

Çalıştay kapsamında, Bakanlığa bağlı yaşayan miras ve etnografya müzeleri çalışanları, somut olmayan kültürel miras alanında hizmet veren özel müze temsilcileri ve UNESCO'ya akredite sivil toplum kuruluşlarının müzecilik alanında görev yapan temsilcilerinden oluşan 45 katılımcı, Güneydoğu Avrupa Bölgesel Merkezi'nden gelen iki eğitmenin rehberliğinde üç gün sürecek kapsamlı eğitim programına katılacak.

Katılımcılar, topluluk temelli envanter süreçleri, müzecilikte yeni yaklaşımlar, iyi koruma uygulamalarına dair örnekler ve müzelerin kültürel mirasın kuşaklar arası aktarımındaki rolü gibi başlıklarda bilgi edinecek. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verilecek.

Ayrıca çalıştay süresince düzenlenecek alan gezileriyle katılımcılar, yerel müzeler ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarıyla doğrudan temas kurarak mirası yerinde deneyimleme fırsatı bulacak.

Farklı bölgelerden gelen katılımcıların uygulama örnekleri üzerinden bilgi alışverişinde bulunmaları ve yeni işbirliklerinin temellerini atmalarının hedeflendiği çalıştay, 27-29 Mayıs tarihlerinde sürecek eğitim, saha gezileri ve deneyim paylaşımı oturumlarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yaşayan Miras İçin Çalıştay Ankara'da - Son Dakika

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