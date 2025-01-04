Yat Kaptanının Maket Tutkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yat Kaptanının Maket Tutkusu

Yat Kaptanının Maket Tutkusu

Antalya'da Alparslan Atik, 46 yılda 219 parça statik maket koleksiyonu oluşturdu.

04.01.2025 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yat kaptanı Alparslan Atik'in, küçük yaşta askeri uçaklara duyduğu hayranlıkla yapmaya başladığı statik maket hobisi, hava ve deniz araçlarından oluşan 219 parçalık koleksiyona dönüştü.

Çeşitli ülkelerde denizcilik sektöründe kaptanlık yapan 52 yaşındaki Alparslan Atik, küçük yaşta ailesiyle gittiği Almanya'da ilkokul yıllarını geçirdi.

O dönemlerde ilk kez Almanya'da F-4 savaş uçaklarını gören ve oldukça etkilenen Atik, hava araçlarına ilgi duymaya başladı.

Zamanla ilgisi artan ve uçak maketleri yapmaya başlayan Atik, bunu bir hobi haline getirdi.

Çocukluğundan bu yana yaklaşık 46 yıldır uçak, helikopter, gemi, araba ve roket gibi statik maketler yapan Atik, 219 parçalık bir koleksiyonun sahibi oldu.

Bazıları haftalar, bazıları ise aylar süren maketleri gözü gibi koruyan Atik, koleksiyonunu evinde ayırdığı özel köşesinde sergiliyor.

"İlk maketimi 6 yaşında yaptım"

Alparslan Atik, AA muhabirine, hobisinin adeta hayatının bir parçası olduğunu söyledi.

İlk maketini çok küçük yaşta yaptığını anlatan Atik, "Almanya'da başımızın üstünden iki F-4 savaş uçağı geçti. O kadar hızlı geçince ve gürültüsünü duyunca tüylerim diken diken oldu. Savaş uçağı olduklarını bilmiyordum. Sonra ne olduğunu öğrendim ardından da bunu yapmak istedim. Resimlerini buldum, sonra statik maket diye bir şey olduğunu öğrendim. İlk maketimi 6 yaşında yaptım. Sonra da havacılık, denizcilik kanıma işledi. İlk başlarda tamamen uçaktı, sonra denizciliğe başladığımda gemi de yapmaya karar verdim. Bu zamana kadar yaklaşık 35 gemi ve denizaltı yaptım." diye konuştu.

Atik, Türkiye'ye geldiği ilk yıllarda maket bulma şansı olmadığını belirterek, bir süre ara verdiğini maddi imkanlarını genişlettikten sonra yeniden maket yapımına başladığını dile getirdi.

Çeşitli ülkelerden de maketler aldığını aktaran Atik, şunları kaydetti:

"Denizci olduğum için yurt dışına çıktığım zaman bazı gemi ve uçakları gördüğümde onları almaya başladım. Böylece şu anda koleksiyonumda 219 maketi bitirmiş oldum. Maketlerin yapım süresi değişkenlik gösteriyor. Örneğin şu anda USS Arizona 8 aydır inşaat halinde. İkinci bir ilham geldiğinde devam edeceğim. Maket zorlaştıkça daha da güzelleşiyor. Ben bu işi amatörce yapıyorum, herhangi bir eğitim almadım. İnternetten faydalanıyorum. Bilgi kaynağım kitaplar, bir maket yapmaya karar verdiğimde önce kitaplardan araştırıyor sonra başlıyorum."

"Evde alarm sistemi var"

Atik, yaptığı maketlerin sadece parçaların birleşiminden oluşmadığını, gerçeğe en yakın şekilde renk detaylarına yer verdiğini ve gerektiğinde yurt dışından ek malzemeler getirdiğini vurguladı.

Koleksiyonunu zarar görebilir endişesiyle sergilemediğini anlatan Atik, şöyle devam etti:

"Koleksiyonumdaki her bir parça benim için çok değerli. Bir yerden başka bir yere giderken kırılmasından, parçalanmasından endişelendim. Koleksiyonumu elimden geldiği kadar korumaya çalışıyorum. Evdeki camları maketlere ultraviyole ışık gelmesin diye kaplattım. Sırf koleksiyonuma bir şey olmasın diye evde alarm sistemi var. Çok değer veriyorum, bu nedenle ileride imkanlar genişlediğinde bir müzede veya sergide yer alabilir. Bunu insanlarla paylaşmak gerektiğini biliyorum ama henüz o kadar çok parça olmadığı için bunu düşünmedim."

Atik, ilerleyen yıllarda diorama (üç boyutlu modelleme) tekniğiyle de çalışmalar yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Denizcilik, Havacılık, antalya, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yat Kaptanının Maket Tutkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı İfadesi tüyler ürpertti Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
13:54 Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
13:38 İmamın uyarısı işe yaramadı Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:28 PKK, Öcalan’ın çağrısına uymazsa ne olur Hüseyin Yayman’dan herkesin merak ettiği soruya yanıt PKK, Öcalan'ın çağrısına uymazsa ne olur? Hüseyin Yayman'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt
16:17 Türkiye’nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu
16:09 Kazakistan’da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza
16:04 Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık
15:57 Çin’de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor Çin'de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:54 Crespo’dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun Crespo'dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun
15:48 Anderson Talisca’nın transfer tarihi belli oldu Anderson Talisca'nın transfer tarihi belli oldu
15:44 Fenerbahçe kongre üyesinden Nez’e ahlaksız teklif Mesajları ifşa etti Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
15:32 Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı
15:22 Fenerbahçe’de deprem: İki yıldız birden sakatlandı Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 14:47:00. #1.12#
SON DAKİKA: Yat Kaptanının Maket Tutkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.