Yavaş'tan Çocuklar için Eylem Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yavaş'tan Çocuklar için Eylem Planı

Yavaş\'tan Çocuklar için Eylem Planı

Mansur Yavaş, dijital tehlikeler için 2025'e kadar eylem planı hazırlayacaklarını açıkladı.

10.10.2024 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son zamanlarda dijital mecraların çocuklar için ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, "Bu konuda akademisyenler, yazarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştay düzenleyip 2025 yılı için kapsamlı eylem planı hazırlayacağız." dedi.

Yavaş, Sincan 100. Yıl Çocuk Etkinlik Merkezinin açılış törenindeki konuşmasında, başkentin farklı noktalarında 7 yeni çocuk etkinlik merkezinin açılışının yapıldığını ifade etti.

Yeni açılanlarla toplam 29 merkeze ulaştıklarını bildiren Yavaş, hedeflerinin bu sayıyı en az 100'e çıkarmak olduğunu söyledi.

Merkezin 36-66 aylık çocuklara yönelik olduğunu dile getiren Yavaş, "Bu merkezler yalnızca bir eğitim alanı değil aynı zamanda sevgi, dayanışma ve öğrenme mekanıdır. Bu merkezlerimizde dar gelirli ailelerin eğitime erişemeyen çocuklarına yönelik yabancı dil eğitiminden güzel sanatlara kadar birçok alanda hizmet veriyoruz. Ayrıca UNICEF işbirliğiyle yarı zamanlı eğitim veren 20 sınıfımızda 651 öğrenci eğitim alıyor ve bu eğitimlerin tamamı ücretsiz veriliyor." diye konuştu.

Ayrıca 5 ayrı merkezde dezavantajlı, oyuncağa erişemeyen çocuklar için oyuncak kütüphanesinin bulunduğunu belirten Yavaş, yaptıkları diğer çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

"Psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmalarımızla her zaman yanınızdayız"

Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda dijital mecralar çocuklar için ciddi tehlike oluşturuyor. Bu konuda akademisyenler, yazarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştay düzenleyip 2025 yılı için kapsamlı eylem planı hazırlayacağız. Ayrıca aralık ayında geniş katılımlı ulusal çocuk sempozyumu düzenleyeceğiz. Sevgili aileler, burada sizlere de çok iş düşüyor. Çocuklarınızda fark ettiğiniz olumsuz durumlar için 7 gün 24 saat belediyemize, aile yaşam merkezlerindeki yetkililere başvurabilirsiniz. Psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmalarımızla her zaman yanınızdayız. Eylülden beri 984 çocuğumuz bu merkezlerden faydalandı."

Kreşlerde yetişen çocukların daha bilinçli olduğunu dile getiren Yavaş, bu çocuk etkinlik merkezlerinde çocukların korunmasına yönelik eğitimler de verildiğini ifade etti.

Yavaş, konuşmasının ardından, yeni açılan Sincan 100. Yıl Çocuk Etkinlik Merkezini gezdi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, internet ve çocuk güvenliğine yönelik aile yaşam merkezlerinde başlatılacak seminerle, ailelerin en azından güvenli interneti öğrenmelerini amaçladıklarını söyledi.

Okulların temizlik ihtiyacını karşılamaya devam ettiklerini belirten Yavaş, "Hala hijyen desteği isteyen okullar var. Bir kısım okul geri çekti talebini ama biz talep eden okulları temizlemeye devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Mansur Yavaş, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavaş'tan Çocuklar için Eylem Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
14:36 İsrail, Lübnan’daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı 2 asker yaralandı İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı
14:28 MSB’de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare
13:32 Köfteci Yusuf’tan “domuz eti“ açıklaması Bakanlığı suçladılar Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması! Bakanlığı suçladılar
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
21:17 Ambulans şoförüne tehditler savurdu “Seni işinden edeceğim“ Ambulans şoförüne tehditler savurdu "Seni işinden edeceğim"
21:03 Münevver Karabulut’un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu’nun öldüğünü iddia etmesin Münevver Karabulut'un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu'nun öldüğünü iddia etmesin
20:56 Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti
20:48 Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İsrailli Bakan Katz’a sert tepki Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki
20:25 Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye’yi terk ediyor Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye'yi terk ediyor
20:08 Ana haber sunucusu Cem Öğretir’in canlı yayında burnu kanadı Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 15:30:19. #1.12#
SON DAKİKA: Yavaş'tan Çocuklar için Eylem Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.