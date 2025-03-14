Yavaş ve İmamoğlu, Ankara'da Buluştu - Son Dakika
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Yavaş ve İmamoğlu, Ankara'da Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu ile yarın ABB'de bir araya gelecek. Toplantıdan sonra İmamoğlu, partililere hitap etmek üzere Mamak’a geçecek.

14.03.2025 12:44  Güncelleme: 12:45
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Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'nin ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanı aday adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın saat 11.00'de ABB'de bir araya gelecek.

CHP'nin ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanı aday adayı, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'den başlattığı ön seçim çalışmaları kapsamında yarın Ankara'ya gelecek. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda saat 12.00'de partililere hitap edecek olan İmamoğlu, "Ankara Buluşması" öncesinde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın davetiyle ABB'de bir araya gelecek. Yavaş'ın makamında saat 11.00'de gerçekleştirilecek görüşmenin ardından İmamoğlu ve Yavaş'ın gazetecilere açıklama yapması bekleniyor.

Görüşmenin ardından Yavaş, İmamoğlu'nu Mamak'taki Ankara buluşmasına uğurlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yavaş ve İmamoğlu, Ankara'da Buluştu - Son Dakika

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