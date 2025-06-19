Yavru Kedi Torpidodan Kurtarıldı

Otomobilin torpidosuna sıkışan yavru kedi, ustaların seferberliğiyle kurtarıldı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde bir otomobilin gösterge paneline girerek mahsur kalan yavru kedi, oto elektrik ustalarının titiz çalışmasıyla zarar görmeden kurtarıldı.

Otomobilin camından içeri giren yavru kediden ses gelmesine rağmen hayvanı bulamayan araç sahibi Murat Kılıç, çareyi sanayi sitesine gitmekte buldu. Oto elektrikçisi Serdar Mutlu ve ekibi, sesin kaynağını tespit ettikten sonra teyp bölümünden başlayarak gösterge panelini söktü. Kısa süren çalışmanın ardından kediye ulaşıldı ve sıkıştığı yerden dikkatlice çıkarıldı.

"İlk kez torpidoya giren kedi gördüm"

Daha önce motor kısmına giren kedilerle karşılaştığını belirten oto elektrik ustası Serdar Mutlu, "Ama ilk kez torpidonun içine giren bir kedi gördüm. Neyse ki zarar görmeden kurtardık" dedi.

Araç sahibinin ve çevredeki vatandaşların kurtarma anlarını ilgiyle takip ettiği olay, cep telefonu kameralarıyla da kaydedildi. Yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.