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Yavru Kukumav, Üveyik ve Tepeli Guguk kuşları tedavi edilerek doğaya salındı

ANTALYA - Antalya'da en küçük baykuş türlerinden biri olan yavru kukumav, üveyik ve tepeli guguk kuşu, 20 günlük bakım ve tedavi sürecinin ardından doğaya yeniden kavuştu.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından bulunan yavru kukumav, üveyik ve tepeli guguk kuşu, ilk olarak veterinere götürülerek gerekli sağlık kontrolleri yapıldı. Ardından, uygun koşullarda 20 günlük bakım ve rehabilitasyon süreçleri geçirildi. Bu süreçte yapılan gözlemler, kuşların hızla doğal yaşamlarına uyum sağladıklarını ve sağlıklı bir şekilde uçtuklarını gösterdi. Bu başarılı rehabilitasyon çalışması, doğal yaşamın korunmasına yönelik umut verici bir adım oldu.