Yavru Kuş Yangından Kurtarıldı

YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU KUŞ KURTARILDI
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi ile Kestel ilçesi Seymen Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangına müdahale sürdürülürken, yanan ağaçtaki yuvasından düşen yavru kuş, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerince kurtarıldı. Yavru kuş, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Esra TÜRKER/ YENİŞEHİR (Bursa),
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