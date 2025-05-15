Yavuz Ağıralioğlu:  Devletin Gücü, 41 Yıl Boyunca Terörsüz Türkiye Hedefinin Gerçekleşmesi Yolunda Mücadele Eden Korucuların Sopasıdır

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın koruculara yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet ve millet varlığımızın devamı ve terörsüz Türkiye ideali için 41 yıldır cansiperane mücadele eden, şehitler veren, gazi olan korucularımız, güvenlik güçlerimiz gibi devletin namusudur. Hiçbir mücadele, müzakere namus üzerinden yapılmaz. Devlet, kendi varlığı için bedel ödemiş kimseyi sahipsiz bırakamaz! Devletin gücü, 41 yıl boyunca terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi yolunda mücadele eden korucuların sopasıdır. Nazikçe hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.