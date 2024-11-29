Yaya Beton Mikserine Çarptı

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Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 90 yaşındaki yaya, beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi Kozlar mevkisinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan A.Ş'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FEB 846 plakalı beton mikseri çarptı.

Kazada ağır yaralanan A.Ş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ş'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Beton mikseri sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazaya tanık olan Fahrettin Kızılağıl, olay sırasında müşterisiyle ilgilendiğini, sesler duyunca dışarıya çıktığını ve kazayı gördüğünü anlattı.

Kızılağıl, "Koşarak kaza yerine gittiğimde adamın bacağı kopmuştu. Bilinci yerindeydi. Yaralanan vatandaş benim daimi müşterimdi. Amcaya çok üzüldüm." dedi.