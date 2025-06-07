Yayımlanan Kitap Sayısı Düşüşte - Son Dakika
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Yayımlanan Kitap Sayısı Düşüşte

07.06.2025 12:23
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2025'in ilk 5 ayında kitap üretimi geçen yıla göre %12 azaldı, inanç ve akademik yayınlar arttı.

(ANKARA) - Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği, kitap üretiminin bu yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 küçüldüğünü bildirdi. Yetişkin kültür yayınları, yetişkin kurgu edebiyat yayınları, çocuk ve gençlik kitapları, eğitim yayınları ile ithal yayınlarda küçülme olurken, inanç yayınları ve akademik yayınlarda ise artış kaydedildi.

YAYBİR, "Mayıs 2025 Bandrol Verileri" raporu yayımladı. Rapora göre Mayıs 2024'te Türkiye'de 40 milyon 150 bin 652 olan kitap sayısı, Mayıs 2025'te yüzde 31 düşerek, 27 milyon 792 bin 853'e  geriledi.

Yayımlanan kitap sayısı bu yılın 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 küçülerek, 161 milyon 382 bin 548'den 141 milyon 953 bin 230'a düştü.

İnanç yayınlarında artış

Bu yılın 5 ayında üretilen "akademik" ve "inanç" kategorilerindeki yayınların sayısında geçen yılın aynı dönemine göre artış, diğer kategorilerdeki yayınların sayısında ise azalma kaydedildi.

Raporda, "Ocak-Mayıs 2025'te 'yetişkin kültür' yayınları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33, 'yetişkin kurgu edebiyat' yayınları yüzde 4, 'çocuk ve gençlik kitapları' yüzde 15, 'eğitim' yayınları yüzde 15, 'ithal yayınlar' yüzde 14 oranında küçülmüştür. Öte yandan 'akademik' yayınlar geçen yıla oranla yüzde 10 büyürken, 'inanç' yayınlarında yaklaşık yüzde 18 artış kaydedilmiştir" bilgileri yer aldı.

Kategorilere göre, geçen ay üretilen kitap adedi şöyle:

Yetişkin kültür yayınları: 3 milyon 612 bin 324

Yetişkin kurgu edebiyat yayınları: 4 milyon 59 bin 413

Çocuk kitapları: 4 milyon 219 bin 981

Gençlik kitapları: 228 bin 174

Eğitim yayınları: 11 milyon 969 bin 158

Akademik yayınlar: 779 bin 385

İnanç yayınları: 2 milyon 654 bin 461

İthal kitaplar: 269 bin 957

TOPLAM: 27 milyon 792 bin 853

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Edebiyat, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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