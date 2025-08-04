Yayıncı Ömer Ziya Belviranlı Vefat Etti

Marifet Yayınlarının kurucusu, yayıncı, siyasetçi ve kültür adamı Ömer Ziya Belviranlı 79 yaşında vefat etti.

Yayın dünyasının müstesna isimlerinden Belviranlı'nın cenaze namazı, yarın öğle namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amcası Ömer Ziya Belviranlı'nın İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü mezunu olduğunu belirterek, "İlim, fikir ve edebiyat hafızamıza kazınan bir isimdi." dedi.

Belviranlı, başlangıçta Nedve Yayınları olan sonradan ismi değiştirilerek Marifet Yayınları olarak devam eden yayınevi bünyesinde amcasının 242 eseri ilim hayatına ve öğrencilerin istifadesine sunduğu bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ömer Ziya Belviranlı, arasında çok özel eserlerin de bulunduğu eserleri neşretti. Mehmet Zihni Efendi'nin eserlerini de Türkçeye çevirerek ilim hayatına kazandırdı. Dava adamıydı. İlim, fikir bilhassa İslami alanda çok büyük hizmetleri oldu. Mücadele Birliğinin kurucularındandı, sonradan oradan ayrılıp tamamen ilmi sahada, İslami ilimler sahasında kendini yetiştirerek bu alanda hizmet veren bir insan oldu, büyük hizmetleri oldu. Hasan Basri Çantay, Üstat Necip Fazıl Kısakürek, Hattat Hamit Aytaç ile çok yakın dostlukları vardı. Türk musikisine çok ilgiliydi, rahmetli Bekir Sıtkı Sezgin hocamla beraber Kök Mecmuasını çıkardılar. Musiki tarafı da çok güçlü olan, ilim ve fikir adamı, saymakla bitmeyecek özellikleri olan biriydi. Yaşlılıktan kaynaklanan rahatsızlıkları vardı. Cumartesi günü hastaneye kaldırdık. Bugün sabah da vefat etti."

"Bab-ı Ali, duayen bir yayıncısını kaybetti"

Erguvan Yayınevi kurucusu Mekki Yassıkaya, "Ömer Ziya Belviranlı, Mücadele Birliğinin kurucularındandı, hatta Mücadele Birliği Dergisinin yayıncısı ve sahibiydi. Ayrıca siyasetle de ilgiliydi ve ANAP'ın İstanbul ili kurucularındandı. Özal'ın yakınında bulunmuş, ona destek vermişlerden biriydi." dedi.

Belviranlı'nın özellikle dini yayıncılıkta ufuk açmış önemli yayıncılardan olduğunu vurgulayan Yassıkaya, şunları söyledi:

"Onun yayınlamış olduğu Kur'an Rehberi, Elifbası kendi kendine Kur'an öğrenme kitaplarının ilki olma özelliğini taşır. Keza İslam Prensipleri kitabı da on binlerce satmış, birkaç dile çevrilmiş ve çok önemli bir boşluğu doldurmuştu. Merhum üstat Ali Ulvi Kurucu'yu okurlarına tanıttı, eserlerini, kızının ve damadının hatıralarını yayınladı, televizyon programlarına çıkarak irşadına vesile oldu. On yıl kadar önce yayıncılığını askıya almıştı. İleri derecede şeker hastasıydı. Sıkı bir Erdoğancıydı, asla 'Reis'ine söz söyletmezdi. İki ay kadar önce Cağaloğlu'ndaki bürosunu tasfiye ederek evine çekilmiş, rahatsızlığı sebebiyle Cağaloğlu'na uğramaz olmuştu. Cağaloğlu, Bab-ı Ali önemli bir yayıncısını, duayen yayıncısını kaybetti. Yayın dünyamızın başı sağ olsun. Ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin."

"İslam Prensipleri kitabı çok sattı, faydalı işler yaptı"

Ötüken Neşriyat kurucularından Ahmet İyioldu, Belviranlı'nın yıllardır tanıdığı bir dostu ve arkadaşı olduğunu belirterek, " Konya'da köklü bir aileye mensuptur. Onların ecdadı, büyüklerinden Belviranlı Hoca vardı. Dr. Ali Kemal Belviranlı ağabeyiydi. Kendisi İmam Hatip Okulu ve sonra İlahiyat Fakültesi o zamanki ismiyle Yüksek İslam Enstitüsünde eğitimini tamamladı. Marifet yayınlarını kurdu. Orada dini istikamette güzel yayınlar yaptı. Bilhassa ağabeyi Dr. Ali Kemal Belviranlı'nın yazdığı bir İslam Prensipleri kitabı vardı. Çok sattı, çok faydalı işler yaptı. Sonra emekli oldu. Yayıncılığı fiilen bıraktı." ifadesini kullandı.

Belviranlı'nın hayatının, özellikle üniversite yıllarının mücadeleyle geçtiğini aktaran İyioldu, "Vatan, millet, memleket yolunda çok hayırlı işlerin içerisinde olduğuna şehadet ederiz. Allah gani gani rahmet etsin. Görüşürdük, dostumuzdu, yayıncılık sebebiyle birçok meslek kuruluşlarında beraber vazifeler yaptık. Son zamanlarda sağlığı biraz bozulmuştu. Allah gani gani rahmet etsin. İyi insandı. Yayıncılık camiasına hizmetlerde bulundu. Güler yüzlü, geleni gideni çok, ağırlamayı seven. İşte öyle bir can arkadaştı." diye konuştu.

"Mürekkep kokusunu dava nefesiyle birleştirdi"

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Milletimizin kültür ve fikir hayatına büyük katkılarda bulunmuş, yayıncılık dünyasının zarif ve dirayetli isimlerinden, Marifet Yayınlarının kurucusu ve Yeniden Milli Mücadele mecmuasının ilk sahibi, kıymetli büyüğümüz Ömer Ziya Belviranlı'nın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı imzalı açıklamada, "Ömer Ziya Belviranlı, yayıncılığı bir meslekten öte bir hizmet ve sadakat alanı olarak gören, kalem erbabına kapı aralayan, fikir ve dava adamlarına zemin hazırlayan, Anadolu irfanını ve İslam medeniyetini yaşatma ülküsünü neşriyat yoluyla taşıyan örnek bir isimdi. Mürekkep kokusunu dava nefesiyle birleştiren, kitaplarla kurduğu gönül köprüsünü nesilden nesle bir emanet gibi aktarmaya çalışan Belviranlı, sadece eser yayımlamadı, aynı zamanda bir medeniyet şuurunun taşıyıcısı ve muhafızı oldu. Sessiz, derinden ama derin izler bırakarak yürüdü. Türkiye Yazarlar Birliği olarak, merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına, sevenlerine ve bütün kültür sanat camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verildi.

Ömer Ziya Belviranlı, 1946'da Konya'da dünyaya geldi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden 1970'te mezun olan Belviranlı, aynı yıl haftalık "Yeniden Milli Mücadele" dergisinin sahipliğini üstlendi ve dergide iki yıl yazıları yayımlandı.

Belviranlı, 1983 yılında Anavatan Partisinin (ANAP) İstanbul Kurucu İl Sekreteri oldu. Marifet Yayınlarını kurarak kültür hayatına seçkin eserler kazandırdı, çeşitli dernek ve vakıflarda görev aldı.