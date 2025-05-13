Yaylada Sevimli Karaca Görüntülendi

Yaylada otlayan karaca kamerada
AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı yüksek kesimlerde yer alan Şeyhli köyü yaylasında otlayan sevimli bir karaca, doğaseverlerin ilgisini çekti.
Doğal ortamında huzurla otlayan karacanın görüntüleri doğa fotoğrafçısı Ufuk Duyum tarafından kaydedildi. Yaylada gezinti sırasında karşılaştığı karacayı görüntüleyen Duyum, bu nadir anları sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan görüntüler, bölge halkı ve doğaseverlerin ilgisini çekti.
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