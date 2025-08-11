Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.
Arslanyazı Mahallesi Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Yayladağı'nda Orman Yangını - Son Dakika
