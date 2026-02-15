ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan Aydınbahçe, Karaköse, Gözlüce, Çayır ve Çakı mahalleleri sağanak sonrası sele teslim oldu. Ayrıca Yayladağı-Antakya yolu Yayla mevkisinde kısmen çökme meydana gelirken, bazı araçlar sular altında kaldı. Ekiplerin bölgede su tahliye çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Yayladağı'nda Sel Felaketi - Son Dakika
