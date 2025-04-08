Yaz Tatili Tarihleri Değişmeyecek

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatilinin erkene çekileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılının daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"Manipülatif haberlere itibar etmeyin"

Bakanlık tarafından açıklanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takviminin", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığı ve eğitim öğretim süreçlerinin, açıklanan takvim doğrultusunda devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu takvime göre, 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir. İlgili 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi'nin, kamuoyuna duyurulduğu günden beri https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir. Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."